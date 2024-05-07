Україна виставила на продаж конфісковані активи російського олігарха Саввіді

ukenru
17:57 • 11725 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 20426 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 53502 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 149655 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 122578 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 125577 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 120991 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118675 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111090 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129696 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
56 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 110574 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65451 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 72322 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 92201 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 53101 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 149663 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 326683 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 409112 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 420167 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 331834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 20440 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 72328 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 65456 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 83962 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 98510 перегляди
Актуальне
Україна виставила на продаж конфісковані активи російського олігарха Саввіді

Україна виставила на продаж конфісковані активи російського олігарха Саввіді

Київ • УНН

 • 18291 перегляди

Україна продає конфісковані активи російського олігарха Івана Саввіді, в тому числі компанію ПрАТ "ПентоПак" зі стартовою ціною 203,7 млн грн, через його зв'язки з російською владою та підтримку російської агресії.

Фонд державного майна України планує продати  ПрАТ "ПентоПак" фактичним кінцевим власником якого є російський олігарх Іван Саввіді. Відповідний лот для продажу підприємства зі стартовою ціною 203,7 млн грн опублікований  у системі "Прозорро". Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР. 

Деталі 

Як повідомляється, онлайн-аукціон з продажу підприємства заплановано на 31 травня поточного року.

Раніше за матеріалами розслідування ДБР суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак" та дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", фактичним кінцевим власником яких є російський олігарх Іван Саввіді.

Саввіді має тісний зв’язок з владою рф, причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії зі сторони рф неодноразово надавав благодійну допомогу так званій "днр".

Під час розслідування ці активи, а також комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 мільйона гривень та 345 тис. доларів США, а також транспортні засоби були арештовані й передані в управління АРМА.

Робота щодо виявлення російського майна в Україні триває, вказали в ДБР. 

Нагадаємо 

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов ііністерства юстиції до російських підприємців Івана та Кіріякі Саввіді та стягнув у дохід держави їхнє майно

ФДМУ вперше виставляє на продаж санкційний завод російського олігарха06.05.24, 16:47 • 17211 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36