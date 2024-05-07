Україна виставила на продаж конфісковані активи російського олігарха Саввіді
Київ • УНН
Україна продає конфісковані активи російського олігарха Івана Саввіді, в тому числі компанію ПрАТ "ПентоПак" зі стартовою ціною 203,7 млн грн, через його зв'язки з російською владою та підтримку російської агресії.
Фонд державного майна України планує продати ПрАТ "ПентоПак" фактичним кінцевим власником якого є російський олігарх Іван Саввіді. Відповідний лот для продажу підприємства зі стартовою ціною 203,7 млн грн опублікований у системі "Прозорро". Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
Деталі
Як повідомляється, онлайн-аукціон з продажу підприємства заплановано на 31 травня поточного року.
Раніше за матеріалами розслідування ДБР суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак" та дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", фактичним кінцевим власником яких є російський олігарх Іван Саввіді.
Саввіді має тісний зв’язок з владою рф, причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії зі сторони рф неодноразово надавав благодійну допомогу так званій "днр".
Під час розслідування ці активи, а також комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 мільйона гривень та 345 тис. доларів США, а також транспортні засоби були арештовані й передані в управління АРМА.
Робота щодо виявлення російського майна в Україні триває, вказали в ДБР.
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов ііністерства юстиції до російських підприємців Івана та Кіріякі Саввіді та стягнув у дохід держави їхнє майно.
ФДМУ вперше виставляє на продаж санкційний завод російського олігарха06.05.24, 16:47 • 17211 переглядiв