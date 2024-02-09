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ВАКС конфіскував активи російського олігарха Саввіді та його дружини

ВАКС конфіскував активи російського олігарха Саввіді та його дружини

Київ • УНН

 • 23443 перегляди

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід України активів російського олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російських підприємців Івана та Кіріякі Саввіді та стягнув у дохід держави їхнє майно. Про це з посиланням на пресслужбу Мін'юсту, передає УНН.

Деталі 

Вищий антикорупційний суд 08 лютого 2024 року ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції України до Саввіді Івана Ігнатовича, Саввіді Кіріяки Георгіївни, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: Приватне акціонерне товариство "Пентопак", Дочірне підприємство "Атлантіс-Пак Україна", про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"

- йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що відповідно до рішення було конфісковано такі активи:

  • 100 % акцій ПрАТ "Пентопак";
  • 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

У ВАК додали, що позовна заява була підготовлена Мін’юстом за матеріалами Державного бюро розслідувань, інших державних органів, а також із урахуванням інформації громадських організацій.

ВАКС вимагає стягнути з депутата Марганецької міськради 2,25 млн грн через придбання елітної нерухомості у Дніпрі19.01.24, 20:49 • 34054 перегляди

Довідково

Іван Саввіді - російський підприємець грецького походження, який має тісний зв’язок з владою РФ та правлячою партією "єдина росія".

Він є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора, шляхом глорифікації президента держави-агресора та військовослужбовців, які беруть участь у веденні військових дій в Україні.

Зазначена діяльність має сталий та тривалий характер та здійснюється ним починаючи з 2014 року.

Кіріякі Саввіді — дружина Івана Саввіді, є номінальною власницею низки компаній, бізнесом фактично володіє її чоловік.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення частково задовольнити позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена Едуарда Худайнатова про стягнення в дохід держави частини його активів на суму понад 400 мільйонів гривень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаКримінал та НП
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
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