ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российским предпринимателям Ивану и Кирияки Саввиди и взыскал в доход государства их имущество. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста, передает УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд 08 февраля 2024 года принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияке Георгиевне, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Частное акционерное общество "Пентопак", Дочернее предприятие "Атлантис-Пак Украина", о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" - говорится в решении суда.

Отмечается, что в соответствии с решением были конфискованы такие активы:

100 % акций ЧАО "Пентопак";

100 % уставного капитала Дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина".

В ВАК добавили, что исковое заявление было подготовлено Минюстом по материалам Государственного бюро расследований, других государственных органов, а также с учетом информации общественных организаций.

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Справочно

Иван Саввиди - российский предприниматель греческого происхождения, который имеет тесную связь с властями РФ и правящей партией "единая Россия".

Он является президентом Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий государства-агрессора, путем глорификации президента государства-агрессора и военнослужащих, участвующих в ведении военных действий в Украине.

Указанная деятельность имеет устойчивый и длительный характер и осуществляется им начиная с 2014 года.

Кирияки Саввиди - жена Ивана Саввиди, является номинальной владелицей ряда компаний, бизнесом фактически владеет ее муж.

Напомним

Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства части его активов на сумму более 400 миллионов гривен.