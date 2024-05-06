ФДМУ вперше виставляє на продаж санкційний завод російського олігарха
Київ • УНН
Фонд державного майна України вперше виставляє на продаж конфісковане у російсько-грецького олігарха ПАТ "ПентоПак", виробника упаковки, зі стартовою ціною 203,7 млн грн.
Фонд державного майна України (ФДМУ) вперше виставляє на продаж активи, які були конфісковані в російських олігархів. Стартова ціна лоту ПАТ "ПентоПак", виробника упаковки для м'ясопереробної галузі, становить 203,7 млн грн. Про це повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль, пише УНН.
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Зазначається, що це потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.
ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом,
У ФДМУ також підкреслили, що новий власник отримає всі можливості для подальшого зростання та розвитку. Компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин.
Наголошується, що кошти, одержані від продажу "ПентоПак", будуть спрямовані на відбудову України.
Аукціон із продажу "ПентоПак" заплановано на 31 травня 2024 року.
Нагадаємо
Фонд державного майна України продав "Львівдіпрокомунбуд" на аукціоні за 15 мільйонів гривень, що в 59 разів перевищує стартову ціну в 255,2 тисячі гривень.