ФГИУ впервые выставляет на продажу санкционный завод российского олигарха

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) впервые выставляет на продажу активы, которые были конфискованы у российских олигархов. Стартовая цена лота ПАО "ПентоПак", производителя упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, составляет 203,7 млн грн. Об этом сообщает председатель ФГИУ Виталий Коваль, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это мощное предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, которое было конфисковано у семьи российско-греческого олигарха Саввиди.

ПентоПак" сегодня - это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Завод сотрудничает с известными украинскими брендами и экспортирует продукцию в более чем 30 стран мира. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом, - говорится в сообщении.

В ФГИУ также подчеркнули, что новый владелец получит все возможности для дальнейшего роста и развития. Компания планирует модернизацию производства и выход на новые рынки упаковочных материалов для молочной промышленности, переработки рыбы и упаковки кормов для животных.

Отмечается, что средства, полученные от продажи "ПентоПак", будут направлены на восстановление Украины.

Аукцион по продаже "ПентоПак" запланирован на 31 мая 2024 года.

Напомним

Фонд государственного имущества Украины продал "Львовдипрокоммунстрой" на аукционе за 15 миллионов гривен, что в 59 раз превышает стартовую цену в 255,2 тысячи гривен.