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В Україні на торгах продали "Львівдіпрокомунбуд" у 59 разів дорожче від стартової ціни

В Україні на торгах продали "Львівдіпрокомунбуд" у 59 разів дорожче від стартової ціни

Київ • УНН

 • 98392 перегляди

Фонд державного майна України продав "Львівдіпрокомунбуд" на аукціоні за 15 мільйонів гривень, що в 59 разів перевищує стартову ціну в 255,2 тисячі гривень.

Фонд державного майна України провів успішний аукціон з продажу ЄМК "Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд" - ціна зі стартової 255,2 тис. грн піднялася до 15 млн грн. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що стартова ціна обʼєкту зросла в майже 59 разів, за лот на онлайн-торгах боролися 7 учасників. Переможцем аукціону стало ТОВ "Львівська варта". Компанія має сплатити за ЄМК "Львівдіпрокомунбуду" понад 18 млн грн (з ПДВ).

Доповнення

Об'єкт приватизації розташований в промисловій зоні Львова, яка активно розвивається та забудовується.

Новий власник отримає нерухоме майно (нежитлові приміщення, гараж та інше) та 2 одиниці автотранспортних засобів.

Також до складу активу входить 39 одиниць рухомого майна. Зокрема, комп’ютерна та офісна техніка, обладнання, меблі та інвентар.

Додаткова перевага активу — відсутність кредиторської заборгованості.

Це вже другий аукціон з продажу цього обʼєкту – вперше торги відбулися 10 квітня, однак аукціон визнали таким, що не відбувся. Обох його переможців дискваліфіковано – вони відмовилися підписувати протокол купівлі-продажу.

В Україні планують приватизувати ще два спиртзаводи13.12.23, 14:57 • 33275 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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