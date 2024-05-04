В Україні на торгах продали "Львівдіпрокомунбуд" у 59 разів дорожче від стартової ціни
Київ • УНН
Фонд державного майна України продав "Львівдіпрокомунбуд" на аукціоні за 15 мільйонів гривень, що в 59 разів перевищує стартову ціну в 255,2 тисячі гривень.
Фонд державного майна України провів успішний аукціон з продажу ЄМК "Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд" - ціна зі стартової 255,2 тис. грн піднялася до 15 млн грн. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає УНН.
Деталі
Він зазначив, що стартова ціна обʼєкту зросла в майже 59 разів, за лот на онлайн-торгах боролися 7 учасників. Переможцем аукціону стало ТОВ "Львівська варта". Компанія має сплатити за ЄМК "Львівдіпрокомунбуду" понад 18 млн грн (з ПДВ).
Доповнення
Об'єкт приватизації розташований в промисловій зоні Львова, яка активно розвивається та забудовується.
Новий власник отримає нерухоме майно (нежитлові приміщення, гараж та інше) та 2 одиниці автотранспортних засобів.
Також до складу активу входить 39 одиниць рухомого майна. Зокрема, комп’ютерна та офісна техніка, обладнання, меблі та інвентар.
Додаткова перевага активу — відсутність кредиторської заборгованості.
Це вже другий аукціон з продажу цього обʼєкту – вперше торги відбулися 10 квітня, однак аукціон визнали таким, що не відбувся. Обох його переможців дискваліфіковано – вони відмовилися підписувати протокол купівлі-продажу.
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