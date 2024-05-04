В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества Украины провел успешный аукцион по продаже ЕИК "Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства "Львовдипрокоммунстрой" - цена со стартовой 255,2 тыс. грн поднялась до 15 млн грн. Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль, передает УНН.

Детали

Он отметил, что стартовая цена объекта выросла почти в 59 раз, за лот на онлайн-торгах боролись 7 участников. Победителем аукциона стало ООО "Львовская варта". Компания должна заплатить за ЕМК "Львовдипрокоммунстроя" более 18 млн грн (с НДС).

Дополнение

Объект приватизации расположен в промышленной зоне Львова, которая активно развивается и застраивается.

Новый владелец получит недвижимое имущество (нежилые помещения, гараж и прочее) и 2 единицы автотранспортных средств.

Также в состав актива входит 39 единиц движимого имущества. В частности, компьютерная и офисная техника, оборудование, мебель и инвентарь.

Дополнительное преимущество актива - отсутствие кредиторской задолженности.

Это уже второй аукцион по продаже этого объекта - впервые торги состоялись 10 апреля, однако аукцион признали несостоявшимся. Оба его победителя дисквалифицированы - они отказались подписывать протокол купли-продажи.

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