В Украине планируют приватизировать еще два спиртзавода
Правительство Украины разрешило приватизацию двух предприятий спиртовой промышленности - "Ичнянского ликеро-водочного завода" и "Червоненского завода продтоваров".
ВАКС отложил избрание меры пресечения судье Апелляционного суда Дзюбину
Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения судье Апелляционного суда Киева Вячеславу Дзюбину на 18 декабря, поскольку Дзюбин, который находится на стационарном лечении, хочет принять участие в заседании в режиме видеоконференции.
Зеленский сделал заявление накануне саммита ЕС: если решение по Украине не будет положительным, то это путин наложил вето
Владимир Зеленский настаивает на том, что откладывание переговоров о членстве Украины в ЕС будет свидетельствовать о влиянии путина.
"еКровь": в Украине заработает информационная система донорства, которая позволит упростить сдачу крови
Министерство здравоохранения Украины внедряет систему "еКровь" для автоматизации процессов донорства крови, повышения безопасности и мониторинга, улучшения управления поставками крови в стране.
Большинство Гройсмана в Винницком облсовете лишили права влиять на бюджет: СМИ объяснили причину
Сергей Борзов, председатель Винницкой областной военной администрации, подписал бюджет на 2024 год без утверждения советом, ссылаясь на неконструктивную позицию большинства под влиянием партии Гройсмана.
Шмыгаль: Украина совместно с партнерами готовит матрицу реформ
Украина работает с международными партнерами над созданием комплексной матрицы реформ, охватывающей сферы от экономики до образования, подтверждая приверженность реформам, несмотря на российскую агрессию.
Морская коалиция официально заработала: в ВМС ВСУ назвали ее цель
Великобритания инициировала создание коалиции с целью усиления морских возможностей Украины, обеспечения безопасного гражданского судоходства и безопасного зернового коридора. Члены коалиции предоставят корабли, оборудование и проведут учения для защиты морских путей и противодействия минным угрозам в Черном море.
Мобильную связь в Одесской области обеспечат в течение суток - Кипер
Олег Кипер объявил, что есть четкий план, как обеспечить устойчивую связь во всех населенных пунктах Одесской области в течение суток.
В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на словацкой границе
Около 1200 грузовиков стоят в очереди на выезд из Украины на пограничном пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", в то время как Словакия пока не принимает грузовики.
Жена нардепа Бойко имеет элитную квартиру в центре москвы стоимостью почти 200 млн рублей - "Схемы"
Жена народного депутата Юрия Бойко владеет квартирой площадью 220 кв. м в элитном центре москвы стоимостью почти 200 миллионов рублей.