В Украине планируют приватизировать еще два спиртзавода

В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на словацкой границе

Около 1200 грузовиков стоят в очереди на выезд из Украины на пограничном пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", в то время как Словакия пока не принимает грузовики.