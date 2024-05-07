Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди

Фонд государственного имущества Украины планирует продать ЧАО "ПентоПак" фактическим конечным владельцем которого является российский олигарх Иван Саввиди. Соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 млн грн опубликован в системе "Прозорро". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщается, онлайн-аукцион по продаже предприятия запланирован на 31 мая текущего года.

Ранее по материалам расследования ГБР суд взыскал в доход государства 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак" и дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", фактическим конечным владельцем которых является российский олигарх Иван Саввиди.

Саввиди имеет тесную связь с властями рф, причастен к антиукраинской деятельности и после начала полномасштабной агрессии со стороны рф неоднократно оказывал благотворительную помощь так называемой "днр".

В ходе расследования эти активы, а также комплекс нежилых помещений, средства на банковских счетах на общую сумму 23,4 миллиона гривен и 345 тыс. долларов США, а также транспортные средства были арестованы и переданы в управление АРМА.

Работа по выявлению российского имущества в Украине продолжается, указали в ГБР.

Напомним

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции к российским предпринимателям Ивану и Кирияки Саввиди и взыскал в доход государства их имущество.

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