Правительство передало отель "Казацкий" в Киеве Фонду госимущества для дальнейшей приватизации

Кабинет министров Украины передал отель "Казацкий" в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Передан единый имущественный комплекс государственного предприятия "Отель "Казацкий" Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации, - написал Мельничук.

Дополнение

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на аукцион для приватизации отель "Украина" в Киеве, который накопил более 45 миллионов гривен долгов.

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