Правительство передало отель "Казацкий" в Киеве Фонду госимущества для дальнейшей приватизации

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165844 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164405 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216828 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250188 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221048 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228900 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233389 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202714 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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