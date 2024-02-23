Правительство передало отель "Казацкий" в Киеве Фонду госимущества для дальнейшей приватизации
Украинское правительство передало отель "Казацкий" в Киеве Фонду государственного имущества для подготовки его к приватизации.
Пятеро американских сенаторов-демократов прибыли в Украину - посол США
Делегация из пяти американских сенаторов-демократов во главе с лидером сенатского большинства Чаком Шумером прибыла в Украину.
"История наблюдает": Байден призвал Палату представителей США одобрить помощь Украине, пока не поздно
Байден призывает Палату представителей принять двухпартийный законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.
Рада провалила голосование за законопроект о реформе БЭБ - нардепы
Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект, который должен был бы реформировать Бюро экономической безопасности Украины, установив новые требования к сотрудникам и введя обязательное прохождение ими проверки на полиграфе.
В Польше неизвестные ссыпали рапс из украинских вагонов: посол Украины требует наказать виновных
Посол Украины в Польше требует наказать виновных в высыпании украинского рапса из грузовых вагонов, следовавших транзитом через Польшу в Германию.
Правительство решило вопрос с выделением средств на строительство Национального военно кладбища
Кабинет Министров утвердил порядок выделения 515 миллионов гривен из государственного бюджета на строительство и эксплуатацию Национального военного мемориального кладбища в этом году.
Украинские хакеры получили данные, благодаря которым ССО уничтожили российские средства слежения - Центр нацсопротивления
Украинские хакеры получили координаты российского оборудования для наблюдения из электронной почты генерала, что помогло украинским силам уничтожить Муром-М.
Кабмин выделил 6,2 млрд гривен для шести областей на восстановление - Шмыгаль
Правительство Украины выделило 6,2 млрд грн для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей на помощь в восстановлении.
Байден объявил о введении более 500 новых санкций США против россии
Соединенные Штаты расширяют санкции против России еще на 500 пунктов, направленных против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, военно-промышленной базы и закупочных сетей.
Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Суд взял под стражу заместителя председателя Запорожского областного совета и местного депутата по обвинению в махинациях с медицинскими закупками.