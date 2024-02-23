Уряд передав готель "Козацький" у Києві Фонду держмайна для подальшої приватизації
Київ • УНН
Український уряд передав готель "Козацький" у Києві Фонду державного майна для підготовки його до приватизації.
Кабінет міністрів України передав готель "Козацький" до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України зі сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію,
Доповнення
Фонд державного майна України планує виставити на аукціон для приватизації готель "Україна" у Києві, який накопичив понад 45 мільйонів гривень боргів.
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