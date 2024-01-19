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Фонд держмайна планує виставити на приватизацію столичний готель "Україна"

Фонд держмайна планує виставити на приватизацію столичний готель "Україна"

Київ • УНН

 • 29107 перегляди

Готель "Україна" у Києві, який накопичив понад 45 мільйонів гривень боргів, Фонд державного майна України планує виставити на аукціон для приватизації.

Готель "Україна" накопичив більше ніж 45 млн гривень боргів. Тому Фонд державного майна України планує виставити його на приватизацію. Про це повідомив  голова Фонду Віталій Коваль у Telegram, пише УНН

Деталі 

За його словами, сьогодні, через воєнний стан, готель недозаповнений.

Як зауважив Коваль, в комплексі 6 конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Щомісяця тут проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. Наявний паркінг на 80 машин.

  Готель "Україна" - працює і буде працювати.  Разом з тим, готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду – його приватизація. Завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в нашому управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника

- заявив Коваль.

Він зауважив, що під час війни Україна має використовувати внутрішні резерви держави. А приватизація - це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони. А також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій, вказав Коваль.

Понад 3 мільярди гривень: у Мінекономіки підрахували дохід від малої приватизації у 2023 році21.12.23, 15:55 • 28836 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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