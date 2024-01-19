Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 января  •  136112 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  154398 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  152728 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  151812 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  160245 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  155746 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  143631 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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Новости по теме

Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"

Отель "Украина" в Киеве, который накопил более 45 миллионов гривен долгов, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на аукцион для приватизации.

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Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"

Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов

По словам Доротича, ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес, это блокировка налоговых накладных и постепенное целенаправленное уничтожение упрощенной системы налогообложения для микропредприятий.

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Глава #ЅаѵеФОП Доротич: в основе работы налоговой лежит ручное управление и невыполнение законов

К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф

Лидеры ЕС обсуждают новый пакет санкций против россии, который должен быть введен до 24 февраля.

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К годовщине полномасштабного вторжения в Украину: ЕС хочет ввести новый пакет санкций против рф

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Российские войска обстреливают Херсон. Жителей призывают перейти в безопасные места.

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Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны

Премьер Израиля настаивает на том, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, отвергая предложения США по палестинскому контролю.

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Израиль планирует контролировать безопасность в секторе Газа после войны

Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой подготовку к Глобальному саммиту мира и дальнейшее укрепление связей. Зеленский ожидает от Албании активной поддержки, особенно в оборонном сотрудничестве.

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Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский

Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава

Во временно оккупированный Мелитополь отправили российских медиков из-за нехватки персонала, поскольку местные жители либо выехали, либо отказываются сотрудничать с оккупационными войсками. Система здравоохранения, которая сейчас обслуживает преимущественно военных и экстренные случаи, разрушается.

Война •   •  20574 просмотра
Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава

В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

За прошедшую неделю из населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области было эвакуировано 352 человека, в том числе 52 ребенка.

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В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА

Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times

российские оккупационные войска могут начать полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года. Однако успех наступления остается неопределенным.

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Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Доктор юридических наук заявляет об оптимизме, что дело о возможных злоупотреблениях директора юридического департамента НБУ Александра Зимы будет расследоваться эффективно и подозрения получат все причастные к преступлению.

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт