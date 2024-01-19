Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию столичную гостиницу "Украина"

Гостиница "Украина" накопила более 45 млн гривен долгов. Поэтому Фонд государственного имущества Украины планирует выставить его на приватизацию. Об этом сообщил председатель Фонда Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, сегодня, из-за военного положения, отель недозаполнен.

Как отметил Коваль, в комплексе 6 конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. Имеется паркинг на 80 машин.

Отель "Украина" - работает и будет работать. Вместе с тем, отель накопил более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда - его приватизация. Задача ФГИУ, чтобы любое предприятие, которое находится в нашем управлении, было прибыльным или нашло нового эффективного собственника - заявил Коваль.

Он отметил, что во время войны Украина должна использовать внутренние резервы государства. А приватизация - это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны. А также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий, указал Коваль.

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