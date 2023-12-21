Более 3 миллиардов гривен: в Минэкономики подсчитали доход от малой приватизации в 2023 году

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи в 2023 году пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 млрд гривен. Об этом со ссылкой на Министерство экономики передает УНН.

Детали

Всего за 2023 год бизнес и граждане приватизировали почти 914 объектов по всей стране. Из них 350 - это государственное имущество, которое через онлайн-аукционы Prozorro.Продажи реализовал ФГИУ и его региональные отделения. Кроме того, 560 - активы, которые продали общины.

Доходы от приватизации этих активов поступили в государственный и местные бюджеты. Важно, что приватизация - это не только разовое поступление в государственный или местный бюджет, это в первую очередь - привлечение инвестиции и развитие экономики - отметила министр экономики Украины Юля Свириденко.

СЕО Prozorro.Продажи Сергей Бут рассказал, что в этом году на аукционах продавали все - заводы, гостиницы, склады, амбулатории, автотоварные. По его словам, за право приобрести государственное и коммунальное имущество в 2023 году соревновалось более 3,6 тысячи участников.

Дополнение

Самую высокую цену за приватизацию государственных объектов в 2023 году победители торгов заплатили за отель "Эрмитаж" в Киеве - 311 млн гривен, ЕМК "Волыньторф" - более 212 млн гривен и ЕМК ГП "Укроборонресурсы" - более 210 млн гривен.

Среди общин активно работали с рынком малой приватизации Днепр - 35 успешных торгов, Львов - 32 и Киев - 23.

Самыми дорогими коммунальными приватизационными объектами этого года являются Житомирский областной центр кинематографии за 40 млн гривен, нежилые помещения во Львове площадью 550 кв. м за более 25 млн гривен и нежилые помещения в Житомирской области площадью почти 600 кв. м за более 22 млн гривен.

Напомним,

Украина выставит на онлайн-аукцион через систему Prozorro.Продажи имущество, находящееся под санкциями, а полученные средства направит в фонд для преодоления последствий вооруженной агрессии. Организатором этих аукционов выступит Фонд государственного имущества.

Почти 200 государственных объектов планируют выставить на приватизацию до конца года