Более 3 миллиардов гривен: в Минэкономики подсчитали доход от малой приватизации в 2023 году
Приватизация в Украине через Prozorro. Продажи в 2023 году принесла почти 3,3 миллиарда гривен, было продано 914 объектов, из них 350 объектов государственной собственности. Привлеченные средства пополняют государственный и местные бюджеты и направлены на привлечение инвестиций.
Накануне праздников украинскую границу пересекают до 90-100 тысяч человек в день - пограничники
Ежедневно украинскую границу пересекают примерно 90-100 тысяч человек, причем трафик равномерно распределяется между въездом и выездом, а более 50% приходится на польскую границу. Очереди на границе выросли из-за увеличения количества пересечений, особенно на основных пунктах пропуска.
Орбан рассказал, как произошла встреча с Зеленским в Аргентине: вспомнил о "ветре"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил о короткой встрече с президентом Украины Зеленским в Аргентине.
"Оборонное производство и закупки": Умеров рассказал послам G7 о планах Минобороны на 2024 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с послами G7 приоритеты на 2024 год, отметив оборонном производстве, закупках и технологических инновациях, с акцентом на отечественные и иностранные БПЛА как ответ на угрозы.
В НАПК прогнозируют, что наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце января
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.
Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам
Закон предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день.
В Украину не завозили из Франции опасный сыр со стафилококком - Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба Украины опровергает заявления об импорте опасного французского сыра с золотистым стафилококком, подтверждая, что груз никогда не попадал в Украину.
Орбан: "Членство Украины в НАТО означало бы, что на следующий день мы должны были бы отправить войска"
Премьер-министр Венгрии Орбан выступает против вступления Украины в НАТО, чтобы избежать войны с россией, подчеркивая, что Венгрия не должна быть обязана присылать войска.
Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.
До Нового года цена на топливо упадет - эксперт
По прогнозам эксперта Сергея Куюна, до Нового года цены на топливо в Украине снизятся.