Почти 200 государственных объектов планируют выставить на приватизацию до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. До конца 2023 года Фонд государственного имущества Украины выставит на аукционы малой приватизации в системе Prozorro. Продажа будет касаться еще 188 объектов. Основной целью приватизации является повышение поступлений в государственный бюджет. Об этом сообщает Правительственный портал, пишет УНН.
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"Приватизация способствует развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Этот процесс является ключевым для создания открытой и инновационной экономики Украины", – отметил и.о. председателя фонда Александр Федоришин.
Детали
Отмечается, что среди активов, которые ФГИУ планирует выставить на приватизационные аукционы, Зарубинский спиртзавод (балансовая стоимость 245,4 млн грн), Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов (52,2 млн грн), Бджильнянский спиртзавод (68,2 млн грн) и др. Ориентировочная балансовая стоимость 188 объектов’объектов – более 1,36 млрд грн.
Также в фонде подчеркнули, что с начала 2023 года ФГИУ провел в Prozorro.Продажи 335 успешных аукционов. В торгах приняли участие 1725 потенциальных инвесторов (в среднем 5,15 участника на аукцион). Всего в текущем году в госбюджет поступило почти 2,7 млрд грн от приватизации государственных активов.
Напомним
Более 4 млрд гривен поступили в государственный бюджет Украины за год с момента возобновления малой приватизации.