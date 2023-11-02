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Почти 200 государственных объектов планируют выставить на приватизацию до конца года

Киев • УНН

 • 138852 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. До конца 2023 года Фонд государственного имущества Украины выставит на аукционы малой приватизации в системе Prozorro. Продажа будет касаться еще 188 объектов. Основной целью приватизации является повышение поступлений в государственный бюджет. Об этом сообщает Правительственный портал, пишет УНН.

Почти 200 государственных объектов планируют выставить на приватизацию до конца года

Цитата

"Приватизация способствует развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Этот процесс является ключевым для создания открытой и инновационной экономики Украины", – отметил и.о. председателя фонда Александр Федоришин.

Детали

Отмечается, что среди активов, которые ФГИУ планирует выставить на приватизационные аукционы, Зарубинский спиртзавод (балансовая стоимость 245,4 млн грн), Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов (52,2 млн грн), Бджильнянский спиртзавод (68,2 млн грн) и др. Ориентировочная балансовая стоимость 188 объектов’объектов – более 1,36 млрд грн.

Также в фонде подчеркнули, что с начала 2023 года ФГИУ провел в Prozorro.Продажи 335 успешных аукционов. В торгах приняли участие 1725 потенциальных инвесторов (в среднем 5,15 участника на аукцион). Всего в текущем году в госбюджет поступило почти 2,7 млрд грн от приватизации государственных активов.

Напомним

Более 4 млрд гривен поступили в государственный бюджет Украины за год с момента возобновления малой приватизации.

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