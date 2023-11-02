Майже 200 державних об'єктів планують виставити на приватизацію до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. До кінця 2023 року Фонд державного майна України виставить на аукціони малої приватизації в системі Prozorro.Продаж стосуватиметься ще 188 об'єктів. Основною метою приватизації є підвищення надходжень до державного бюджету. Про це повідомляє Урядовий портал, пише УНН.
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"Приватизація сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень. Цей процес є ключовим для створення відкритої та інноваційної економіки України", – зазначив в.о голови фонду Олександр Федоришин.
Деталі
Зазначається, що серед активів, які ФДМУ планує виставити на приватизаційні аукціони, Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 млн грн), Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 млн грн), Бджільнянський спиртзавод (68,2 млн грн) тощо. Орієнтовна балансова вартість 188 об’єктів – понад 1,36 млрд грн.
Також у фонді підкреслили, що з початку 2023 року ФДМУ провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів. У торгах взяли участь 1725 потенційних інвесторів (у середньому 5,15 учасника на аукціон). Загалом в поточному році до держбюджету надійшло майже 2,7 млрд грн від приватизації державних активів.
Нагадаємо
Більш як 4 млрд гривень надійшли у державний бюджет України за рік з моменту відновлення малої приватизації.