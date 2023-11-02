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Майже 200 державних об'єктів планують виставити на приватизацію до кінця року

Київ • УНН

 • 138852 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. До кінця 2023 року Фонд державного майна України виставить на аукціони малої приватизації в системі Prozorro.Продаж стосуватиметься ще 188 об'єктів. Основною метою приватизації є підвищення надходжень до державного бюджету. Про це повідомляє Урядовий портал, пише УНН.

Майже 200 державних об'єктів планують виставити на приватизацію до кінця року

Цитата

"Приватизація сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень. Цей процес є ключовим для створення відкритої та інноваційної економіки України", – зазначив в.о голови фонду Олександр Федоришин.

Деталі

Зазначається, що серед активів, які ФДМУ планує виставити на приватизаційні аукціони, Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 млн грн), Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 млн грн), Бджільнянський спиртзавод (68,2 млн грн) тощо. Орієнтовна балансова вартість 188 об’єктів – понад 1,36 млрд грн.

Також у фонді підкреслили, що з початку 2023 року ФДМУ провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів. У торгах взяли участь 1725 потенційних інвесторів (у середньому 5,15 учасника на аукціон). Загалом в поточному році до держбюджету надійшло майже 2,7 млрд грн від приватизації державних активів.

Нагадаємо

Більш як 4 млрд гривень надійшли у державний бюджет України за рік з моменту відновлення малої приватизації.

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