За рік після відновлення малої приватизації держбюджет поповнився на понад 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Більш як 4 млрд гривень надійшли у державний бюджет України за рік з моменту відновлення малої приватизації. Про це повідомляє Уряд.online, пише УНН.
Цитата
“Понад 4 млрд грн отримав держбюджет з моменту відновлення малої приватизації у вересні 2022 року”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за рік нових власників отримали 439 збиткових державних активів. У середньому майже 5 підприємців змагаються за кожен актив – загалом в приватизації взяли участь понад 2000 українських бізнесменів.
Нові власники, окрім переможних сум, сплатять 960 млн грн боргів підприємств перед працівниками та бюджетом, а також 680 млн грн ПДВ.
Нагадаємо
У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 124,7 млрд гривень. Найбільшими статтями прибутку стали ПДВ з імпорту і податок на прибуток підприємств. Загалом за січень-серпень 2023 року до держбюджету надійшло 1 130,8 млрд гривень.