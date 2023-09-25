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За рік після відновлення малої приватизації держбюджет поповнився на понад 4 млрд грн

За рік після відновлення малої приватизації держбюджет поповнився на понад 4 млрд грн

Київ • УНН

 • 242593 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Більш як 4 млрд гривень надійшли у державний бюджет України за рік з моменту відновлення малої приватизації. Про це повідомляє Уряд.online, пише УНН.

Цитата 

“Понад 4 млрд грн отримав держбюджет з моменту відновлення малої приватизації у вересні 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що за рік нових власників отримали 439 збиткових державних активів. У середньому майже 5 підприємців змагаються за кожен актив – загалом в приватизації взяли участь понад 2000 українських бізнесменів.

Нові власники, окрім переможних сум, сплатять 960 млн грн боргів підприємств перед працівниками та бюджетом, а також 680 млн грн ПДВ.

Нагадаємо

У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 124,7 млрд гривень. Найбільшими статтями прибутку стали ПДВ з імпорту і податок на прибуток підприємств. Загалом за січень-серпень 2023 року до держбюджету надійшло 1 130,8 млрд гривень.



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