Держбюджет за серпень поповнився на 124,7 млрд гривень - у Мінфіні розповіли звідки гроші

Деталі

За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 124,7 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:



34,0 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;



30,9 млрд грн – податку на прибуток підприємств;



20,0 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 29,0 млрд, відшкодовано – 9,0 млрд грн);



14,6 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;



10,1 млрд грн – акцизного податку;



4,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами;



2,8 млрд грн – ввізного та вивізного мита.



При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,3% (+0,2 млрд грн), Державною митною службою – 95,3% (-1,8 млрд грн).



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За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-серпень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 130,8 млрд грн.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,4% (+11,2 млрд грн), Державною митною службою – 97,9% (-5,3 млрд грн).

Наступним важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 317,2 млрд грн.

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Найбільшим донором грантової підтримки у січні-липні 2023 року є Сполучені Штати Америки (310,8 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-серпні 2023 року склали 301,8 млрд грн, з яких 38,2 млрд грн надійшло у серпні.

В цілому, за підсумками січня-серпня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 655,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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За оперативними даними ДКСУ за січень-серпень 2023 року касові видатки державного бюджету становили 2 377,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1 887,7 млрд грн, або 93% від розпису звітного періоду.

За вісім місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 714,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-серпень 2023 року дефіциту у сумі 1 237,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – серпень 2023 року становили 1 120,6 млрд грн, або 88,2 % від запланованих на цей період.

Із зовнішніх джерел надійшло 769,3 млрд грн (або 21,0 млрд доларів).

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