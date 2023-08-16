Мінфін: з Бюджету-2023 на підтримку ЗСУ пішло 17%, на грошове утримання військових - майже третина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За січень-липень 2023 року український уряд витратив понад 1,64 трлн грн. Найбільше коштів було спрямовано на оплату праці військовослужбовців, придбання військової техніки та соціальне забезпечення, повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.
Деталі
За січень-липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1,64 трлн грн. У липні видатки становили 231,8 млрд грн. Це на 18,8% більше, ніж у червні.
Найбільше коштів було спрямовано на:
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- 669,9 млрд грн (у липні – 100,5 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 40,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень–липень 2023 року.
Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн (у липні – 76,9 млрд грн). З початку року ця сума становила 31,63% від загальної суми видатків.
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- 406,3 млрд грн (у липні – 65,3 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:
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- 276,9 млрд грн – для підтримки Збройних сил України. Що становить 16,88% від загальної суми видатків. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- 78,6 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
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- 304,6 млрд грн (у липні – 40,3 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:
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- 158,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
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- 92,3 млрд грн (у липні – 7,8 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам, або 5,6% від загального обсягу;
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- 128,1 млрд грн (у липні – 11,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу, або 7,8% від загального обсягу.
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Нагадаємо
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що сьогодні Україна витрачає весь свій внутрішній ресурс на війну. 100% податків, майже 2 трлн які платять бізнес та громадяни, ідуть на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Решту видатків бюджету допомагають фінансувати міжнародні донори.