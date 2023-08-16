Мінфін: з Бюджету-2023 на підтримку ЗСУ пішло 17%, на грошове утримання військових - майже третина

Деталі

За січень-липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1,64 трлн грн. У липні видатки становили 231,8 млрд грн. Це на 18,8% більше, ніж у червні.

Найбільше коштів було спрямовано на:



669,9 млрд грн (у липні – 100,5 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 40,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень–липень 2023 року.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн (у липні – 76,9 млрд грн). З початку року ця сума становила 31,63% від загальної суми видатків.

Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн (у липні – 76,9 млрд грн). З початку року ця сума становила 31,63% від загальної суми видатків.

406,3 млрд грн (у липні – 65,3 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:





276,9 млрд грн – для підтримки Збройних сил України. Що становить 16,88% від загальної суми видатків. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

78,6 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;



304,6 млрд грн (у липні – 40,3 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:





158,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;



92,3 млрд грн (у липні – 7,8 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам, або 5,6% від загального обсягу;



128,1 млрд грн (у липні – 11,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу, або 7,8% від загального обсягу.



Нагадаємо

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що сьогодні Україна витрачає весь свій внутрішній ресурс на війну. 100% податків, майже 2 трлн які платять бізнес та громадяни, ідуть на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Решту видатків бюджету допомагають фінансувати міжнародні донори.