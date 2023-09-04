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Госбюджет за август пополнился на 124,7 млрд гривен - в Минфине рассказали откуда деньги

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В августе в общий фонд госбюджета поступило 124,7 млрд гривен. Крупнейшими статьями прибыли стали НДС с импорта и налог на прибыль предприятий. Всего за январь-август 2023 года в госбюджет поступило 1 130,8 млрд гривен, сообщает финансовое ведомство, передает УНН.

Детали

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за август 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 124,7 млрд гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 34,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 30,9 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
  • 20,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 29,0 млрд, возмещено – 9,0 млрд грн);
  • 14,6 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 10,1 млрд грн – акцизного налога;
  • 4,2 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;
  • 2,8 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.
  • При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 100,3% (+0,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 95,3% (-1,8 млрд грн).

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По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-август 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 130,8 млрд грн.

При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+11,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 97,9% (-5,3 млрд грн).

Следующим важным источником доходов государственного бюджета в январе-августе этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) – 317,2 млрд грн.

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Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-июле 2023 года являются Соединенные Штаты Америки (310,8 млрд грн). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд гривен. Средства были направлены в госбюджет Украины через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-августе 2023 года составили 301,8 млрд грн, из которых 38,2 млрд грн поступило в августе.

В целом, по итогам января-августа 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 655,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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По оперативным данным ГКСУ за январь-август 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 377,0 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 887,7 млрд грн, или 93% от росписи отчетного периода.

За восемь месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 714,6 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 749,8 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-август 2023 года дефицита в сумме 1 237,4 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – август 2023 года составили 1 120,6 млрд грн, или 88,2 % от запланированных на этот период.

Из внешних источников поступило 769,3 млрд грн (или 21,0 млрд долларов).

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