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Витрати на нацбезпеку та оборону за пів року повністю перекрито внутрішніми надходженнями - РП

Витрати на нацбезпеку та оборону за пів року повністю перекрито внутрішніми надходженнями - РП

Київ • УНН

 • 830214 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Внутрішні надходження до бюджету обсягом 893 млрд грн повністю перекрили витрати на національну безпеку й оборону у I півріччі 2023 року, повідомили у п'ятницю в Рахунковій палаті, пише УНН.

Цитата

"Завдяки надходженням із внутрішніх джерел (893 млрд грн) повністю забезпечена потреба у здійсненні видатків на нацбезпеку й оборону, що становили 49% усіх витрат загального фонду", - повідомив т.в.п. голови Рахункової палати Андрій Майснер.

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"Економіка країни поступово адаптується до умов воєнного стану. Уряд виконував закон про держбюджет в умовах уповільнення спаду експорту й інфляції, зростання імпорту, фіксованого офіційного курсу гривні", - додав Майснер.

Деталі

План доходів загального фонду, як повідомляється, навіть без урахування грантів на бюджетну підтримку перевиконано на 30 млрд грн, або 5%.

Коментуючи ситуацію із зовнішньою фінансовою підтримкою міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів (позики й гранти), Майснер відзначив, що, як і в попередньому році, така підтримка становила половину надходжень загального фонду і спрямовувалася на першочергові витрати. Зокрема, на заробітну плату працівникам (окрім військових) державних установ, соціальний захист і охорону здоров'я.

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Очільник Рахункової палати звернув увагу, що видатки держбюджету на надання трансфертів місцевим бюджетам майже на 12% менші запланованих.

Майснер зазначив при цьому, що у I півріччі 2023 року перевиконаний річний план надходжень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У січні-червні 2023 року до Фонду надійшло 45 млрд грн, ще 17 млрд грн становили залишки коштів на початок року, видатків проведено на суму 4 млрд грн, або 19% виділених Кабміном.

"Із резервного фонду у звітному періоді Кабмін виділив кошти на заходи зі зміцнення обороноздатності держави, надання матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС та забезпечення питною водою чотирьох регіонів України", - резюмував він.

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