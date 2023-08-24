Марченко про Бюджет-2024: видатки сектору оборони не будуть нижчими, ніж цього року

Цитата

«Ще зарано говорити про якісь остаточні цифри. Ми зараз збираємо інформацію з боку міністерств, відомств. Є розуміння, яким чином ми будемо готувати бюджет, є розуміння наших потреб. Єдине, що точно можна сказати, що у нас видатки сектору безпеки та оборони не будуть нижчими, ніж цього року», - сказав Марченко.

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На запитання, чи «просять» вони бути вищими, Марченко відповів: «Звичайно, вони просять у п’ять разів (бути – ред.) вищими, але є об’єктивна реальність. Ми не можемо у п’ять разів збільшити податки. Ми можемо собі дозволити бюджет сектору безпеки та оборони такі, які є. Може трошки переглянути, підкорегувати. Ми втримуємо цей сектор досить великими зусиллями».

Доповнення

За січень-липень 2023 року український уряд витратив понад 1,64 трлн грн. Найбільше коштів було спрямовано на оплату праці військовослужбовців, придбання військової техніки та соціальне забезпечення.