Марченко о бюджете-2024: расходы сектора обороны не будут ниже, чем в этом году

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«Еще рано говорить о каких-то окончательных цифрах. Мы сейчас собираем информацию со стороны министерств, ведомств. Есть понимание, каким образом мы будем готовить бюджет, есть понимание наших потребностей. Единственное, что точно можно сказать, что у нас расходы сектора безопасности и обороны не будут ниже, чем в этом году», - сказал Марченко.

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На вопрос, «просят» ли они быть выше, Марченко ответил: «Конечно, они просят в пять раз (быть – ред.) выше, но есть объективная реальность. Мы не можем в пять раз увеличить налоги. Мы можем себе позволить бюджет сектора безопасности и обороны такие, какие есть. Мы удерживаем этот сектор достаточно большими усилиями».

Дополнение

За январь-июль 2023 года украинское правительство потратило более 1,64 трлн грн. Больше всего средств было направлено на оплату труда военнослужащих, приобретение военной техники и социальное обеспечение.