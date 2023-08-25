Расходы на нацбезопасность и оборону за полгода полностью перекрыты внутренними поступлениями - РП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Внутренние поступления в бюджет в размере 893 млрд грн полностью перекрыли расходы на национальную безопасность и оборону в I полугодии 2023 года, сообщили в пятницу в Счетной палате, пишет УНН.
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"Благодаря поступлениям из внутренних источников (893 млрд грн) полностью обеспечена потребность в осуществлении расходов на нацбезопасность и оборону, которые составляли 49% всех расходов общего фонда", - сообщил в.и.п. председателя Счетной палаты Андрей Майснер.
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"Экономика страны постепенно адаптируется к условиям военного положения. Правительство выполняло закон о госбюджете в условиях замедления спада экспорта и инфляции, роста импорта, фиксированного официального курса гривны", - добавил Майснер.
Детали
План доходов общего фонда, как сообщается, даже без учета грантов на бюджетную поддержку перевыполнен на 30 млрд грн, или 5%.
Комментируя ситуацию с внешней финансовой поддержкой международных финансовых организаций и стран-партнеров (займы и гранты), Майснер отметил, что, как и в предыдущем году, такая поддержка составляла половину поступлений общего фонда и направлялась на первоочередные расходы. В частности, на заработную плату работникам (кроме военных) государственных учреждений, социальную защиту и здравоохранение.
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Глава Счетной палаты обратил внимание, что расходы госбюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам почти на 12% меньше запланированных.
Майснер отметил при этом, что в I полугодии 2023 года перевыполнен годовой план поступлений в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В январе-июне 2023 года в Фонд поступило 45 млрд грн, еще 17 млрд грн составили остатки средств на начало года, расходов проведено на сумму 4 млрд грн, или 19% выделенных Кабмином.
"Из резервного фонда в отчетном периоде Кабмин выделил средства на мероприятия по укреплению обороноспособности государства, предоставление материальной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва плотины Каховской ГЭС и обеспечение питьевой водой четырех регионов Украины", - резюмировал он.
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