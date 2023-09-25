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За год после возобновления малой приватизации госбюджет пополнился более чем на 4 млрд грн

Киев • УНН

 • 242593 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Более 4 млрд гривен поступили в государственный бюджет Украины за год с момента восстановления малой приватизации. Об этом сообщает Уряд.online, пишет УНН.

Цитата 

“Более 4 млрд грн получил госбюджет с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года”, - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что за год новых владельцев получили 439 убыточных государственных активов. В среднем почти 5 предпринимателей соревнуются за каждый актив – в целом в приватизации приняли участие более 2000 украинских бизнесменов.

Новые владельцы, кроме победных сумм, оплатят 960 млн грн долгов предприятий перед работниками и бюджетом, а также 680 млн грн НДС.

Напомним

В августе в общий фонд госбюджета поступило 124,7 млрд гривен. Крупнейшими статьями прибыли стали НДС с импорта и налог на прибыль предприятий. Всего за январь-август 2023 года в госбюджет поступило 1 130,8 млрд гривен.



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