За год после возобновления малой приватизации госбюджет пополнился более чем на 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Более 4 млрд гривен поступили в государственный бюджет Украины за год с момента восстановления малой приватизации. Об этом сообщает Уряд.online, пишет УНН.
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“Более 4 млрд грн получил госбюджет с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что за год новых владельцев получили 439 убыточных государственных активов. В среднем почти 5 предпринимателей соревнуются за каждый актив – в целом в приватизации приняли участие более 2000 украинских бизнесменов.
Новые владельцы, кроме победных сумм, оплатят 960 млн грн долгов предприятий перед работниками и бюджетом, а также 680 млн грн НДС.
Напомним
В августе в общий фонд госбюджета поступило 124,7 млрд гривен. Крупнейшими статьями прибыли стали НДС с импорта и налог на прибыль предприятий. Всего за январь-август 2023 года в госбюджет поступило 1 130,8 млрд гривен.