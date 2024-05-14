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Готель "Україна" у Києві продадуть за понад мільярд гривень

Готель "Україна" у Києві продадуть за понад мільярд гривень

Київ • УНН

 • 19016 перегляди

Готель "Україна", чотиризірковий готель у центрі Києва з 14 поверхами, рестораном, банкетними залами та паркінгом, буде продано за ціною не менше 1,048 мільярда гривень, визначеною Фондом державного майна.

Фонд державного майна визначив стартову ціну готелю "Україна" в Києві. Його збираються продати не менше ніж за 1,048 млрд грн. Стартову вартість визначила аукціонна комісія, її ще має затвердити Кабінет міністрів. Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Україна" – чотиризірковий готель, розташований в центрі Києва, на вул. Інститутській, 4, над Майданом Незалежності. Загальна площа 14-поверхової будівлі - 22 481,5 кв. м, готель має ресторан площею 451 кв. м на 250 осіб, чотири банкетні зали, шість конференц-залів, салон краси, сауну, масажний кабінет та стоянку для паркування на 69 автомобілів.

Приватизація запланована на літо 2024 року, але точної дати поки що не встановили.

Доповнення

Готель "Україна" накопичив більше ніж 45 млн гривень боргів. Тому Фонд державного майна України планує виставити його на приватизацію

Уряд передав готель "Козацький" у Києві Фонду держмайна для подальшої приватизації23.02.24, 14:03 • 32217 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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