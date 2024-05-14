Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Фонд государственного имущества определил стартовую цену гостиницы "Украина" в Киеве. Ее собираются продать не менее чем за 1,048 млрд грн. Стартовую стоимость определила аукционная комиссия, ее еще должен утвердить Кабинет министров. Об этом сообщил глава Фонда Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Украина" - четырехзвездочный отель, расположенный в центре Киева, на ул. Институтской, 4, над Майданом Независимости. Общая площадь 14-этажного здания - 22 481,5 кв. м, отель имеет ресторан площадью 451 кв. м на 250 человек, четыре банкетных зала, шесть конференц-залов, салон красоты, сауну, массажный кабинет и стоянку для парковки на 69 автомобилей.

Приватизация запланирована на лето 2024 года, но точной даты пока не установили.

Дополнение

Гостиница "Украина" накопила более 45 млн гривен долгов. Поэтому Фонд государственного имущества Украины планирует выставить его на приватизацию

Правительство передало отель "Казацкий" в Киеве Фонду госимущества для дальнейшей приватизации