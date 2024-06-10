Фонд держмайна продав з аукціону підприємство, що належить підсанкційному олігарху з рф Саввіді
Київ • УНН
Фонд державного майна продав на аукціоні 100% акцій підприємства ПАТ "Пентопак", що належить підсанкційному російському олігарху.
Фонд державного майна продав 100% акцій санкційного підприємства ПрАТ "ПентоПак" за 103 мільйони гривень. Про це пише УНН з посиланням на заяву ФДМУ.
Деталі
Відбувся аукціон з приватизації державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак". Переможна ставка на повторному аукціоні становить 103 117 000,00 гривень
Зазначається, що після оплати вартості об’єкта переможець торгів зобов’язаний виконати умови його продажу.
Тобто погасити протягом шести місяців заборгованість підприємства із заробітної плати та перед бюджетом, якщо така буде на дату переходу права власності на пакет акцій, а також не допустити протягом шести місяців звільнення працівників підприємства.
На оплату вартості лота в покупця є 20 днів, нагадали в приватизаційному відомстві.
Уряд передав готель "Козацький" у Києві Фонду держмайна для подальшої приватизації23.02.24, 14:03 • 32217 переглядiв
Доповнення
Приватне акціонерне товариство "ПентоПак" працює на українському ринку синтетичної упаковки з 1998 року. Як заявили у Фонді держмайна продукція підприємства має попит серед великих компаній: "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо.
Продукція експортується в понад тридцять країн світу. До складу активу входить 20 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, загальна площа об’єктів становить 5247,3 м². Також у власності об’єкта приватизації є 10 транспортних засобів, 2003-2021 років випуску.
Довідково
Фактичним кінцевим власником ПрАТ "ПентоПак" є російський олігарх Іван Саввіді. Він має тісний зв’язок з владою рф, причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії зі сторони рф неодноразово надавав благодійну допомогу так званій "днр".
Нагадаємо
Фонд державного майна визначив стартову ціну готелю "Україна" в Києві. Його збираються продати не менше ніж за 1,048 млрд грн. Стартову вартість визначила аукціонна комісія, її ще має затвердити Кабінет міністрів.