В Украине стартует "большая приватизация-2024", сообщили в Минэкономики, объявив о топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году, пишет УНН.

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"Правительство системно работает над реформой эффективного управления госсобственностью, в частности, благодаря приватизации. За последние два года мы передали Фонду госимущества более 1200 предприятий, большинство из которых нашли инвесторов", - подчеркнула первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Председатель ФГИУ Виталий Коваль подчеркнул, что "кумулятивный эффект будет значительно больше цены продажи активов, ведь на каждую гривну стоимости имущества новые владельцы вкладывают 4 грн в модернизацию, создавая новые рабочие места, платя налоги и генерируя больше добавленной стоимости".

По данным Минэкономики, впервые в истории Украины государство предлагает инвесторам возможности для участия в модернизации ключевых секторов экономики через онлайн-аукционы по приватизации. Среди топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году:

Отель «Украина»: 4-звездочный отель в самом сердце столицы, стартовая цена - более 1 млрд гривен. Аукцион состоится 18 сентября 2024 года.

АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК): крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, стартовая цена - почти 3,9 млрд гривен. Аукцион назначен на 9 октября 2024 года.

ООО «Аэрок»: ведущий производитель газобетонных изделий с производственными мощностями в Киевской и Львовской областях.

ООО «Демуринский ГОК»: горно-обогатительное предприятие, разрабатывающее Волчанское месторождение титана и циркония.

ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь“ (ТРЦ "Ocean Plaza“): один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.

"Деньги от приватизации направляются в государственный бюджет, а от продажи санкционных активов - в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - указали в Минэкономики.

Большая приватизация будет происходить через систему онлайн-аукционов "Прозорро.Продажи".

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