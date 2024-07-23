Киев • УНН
Минэкономики объявило о начале 'Большой приватизации-2024'. На онлайн-аукционы выставят 5 ключевых объектов, включая гостиницу 'Украина' и АО 'Объединенная горно-химическая компания'.
В Украине стартует "большая приватизация-2024", сообщили в Минэкономики, объявив о топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году, пишет УНН.
Детали
"Правительство системно работает над реформой эффективного управления госсобственностью, в частности, благодаря приватизации. За последние два года мы передали Фонду госимущества более 1200 предприятий, большинство из которых нашли инвесторов", - подчеркнула первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Председатель ФГИУ Виталий Коваль подчеркнул, что "кумулятивный эффект будет значительно больше цены продажи активов, ведь на каждую гривну стоимости имущества новые владельцы вкладывают 4 грн в модернизацию, создавая новые рабочие места, платя налоги и генерируя больше добавленной стоимости".
По данным Минэкономики, впервые в истории Украины государство предлагает инвесторам возможности для участия в модернизации ключевых секторов экономики через онлайн-аукционы по приватизации. Среди топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году:
"Деньги от приватизации направляются в государственный бюджет, а от продажи санкционных активов - в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - указали в Минэкономики.
Большая приватизация будет происходить через систему онлайн-аукционов "Прозорро.Продажи".
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