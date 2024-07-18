Дороже более чем в 2.5 раза: Отель «Казацкий» приобрели на аукционе за 400 млн грн
Киев • УНН
Отель 'Казацкий' на Майдане Независимости продан на аукционе за 400 млн грн, что в 2,5 раза больше стартовой цены. Покупатель дополнительно уплатит 80 млн грн НДС, а средства поступят в государственный бюджет.
Отель «Казацкий» на Майдане Независимости продали на аукционе. за 400 миллионов гривен. Во время 3раундных торгов цена выросла более чем в 2.5 раза - с 155 млн гривен до 400 млн гривен.
Пишет УНН с ссылкой на сайт «Prozorro.Продажи».
Фонд госимущества провел онлайн-аукцион отеля «Казацкий», расположенного на ул. Михайловской в центре Киева.
Стартовая стоимость лота составляла около 155 млн гривен. Торги проходили в три раунда (по правилам английского аукциона) на повышение цены. Соревновалось три участника. В течение аукциона цена выросла более чем в 2.5 раза - до 400 млн гривен.
Отмечается, что средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. В свою очередь покупатель дополнительно оплатит 80 млн гривен НДС.
Справочно
Отель «Казацкий» площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. В составе лота: здание со 135 номерами, ресторан, кафе, пять конференц-залов, а также 1494 единица движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.д.).
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