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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 14:29  •  2520 просмотра

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Голосеевский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом «Феофания» стоимостью 454 млн грн, предотвратив его незаконный вывод из государственной собственности.

Голосеевский районный суд Киева отклонил иск физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом "Феофания". Объект, площадью почти 7 тыс. кв.м и стоимостью 454 млн грн, остался в государственной собственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

В ходе мониторинга Единого государственного реестра судебных решений, Киевская городская прокуратура обнаружила, что в начале 2022 года один человек инициировал сфабрикованный спор с Национальной академией наук Украины. Суть спора заключалась в требовании признать право собственности на гостиничный комплекс, который она утверждает, что приобрела у государства в 1995 году.

В то же время указанное физическое лицо точно знало, что гостиничный комплекс является государственной собственностью, поскольку является учредителем частного предприятия, которое много лет арендовало указанный комплекс у государства и было участником ряда судебных процессов, в том числе по иску прокурора

- говорится в заявлении.

Отмечается, что суды во время этих разбирательств подтвердили право собственности государства, представленное Национальной академией наук Украины, на это недвижимое имущество.

Для защиты государственных интересов, городская прокуратура вмешалась в дело, инициированное физическим лицом с целью незаконного завладения указанным государственным имуществом.

Благодаря активной позиции Киевской городской прокуратуры Голосеевским районным судом города Киева отказано в удовлетворении иска физического лица. Таким образом предупреждено незаконное выбытие из государственной собственности гостиничного комплекса "Феофания" площадью почти 7 тыс. кв.м и стоимостью 454 млн грн.

 - пишут в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напомним

В Кривом Роге начальнице отдела образования исполкома одного из районных советов города и еще пяти должностным лицам и предпринимателям сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами, выделенными на ремонт укрытий в учебных заведениях.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
natsionalnaya-akademiya-nauk-ukrainiНациональная академия наук Украины
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