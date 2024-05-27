Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Голосеевский районный суд Киева отклонил иск физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом "Феофания". Объект, площадью почти 7 тыс. кв.м и стоимостью 454 млн грн, остался в государственной собственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

В ходе мониторинга Единого государственного реестра судебных решений, Киевская городская прокуратура обнаружила, что в начале 2022 года один человек инициировал сфабрикованный спор с Национальной академией наук Украины. Суть спора заключалась в требовании признать право собственности на гостиничный комплекс, который она утверждает, что приобрела у государства в 1995 году.

В то же время указанное физическое лицо точно знало, что гостиничный комплекс является государственной собственностью, поскольку является учредителем частного предприятия, которое много лет арендовало указанный комплекс у государства и было участником ряда судебных процессов, в том числе по иску прокурора - говорится в заявлении.

Отмечается, что суды во время этих разбирательств подтвердили право собственности государства, представленное Национальной академией наук Украины, на это недвижимое имущество.

Для защиты государственных интересов, городская прокуратура вмешалась в дело, инициированное физическим лицом с целью незаконного завладения указанным государственным имуществом.

Благодаря активной позиции Киевской городской прокуратуры Голосеевским районным судом города Киева отказано в удовлетворении иска физического лица. Таким образом предупреждено незаконное выбытие из государственной собственности гостиничного комплекса "Феофания" площадью почти 7 тыс. кв.м и стоимостью 454 млн грн. - пишут в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напомним

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