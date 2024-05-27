Розікрали на ремонті шкільного укриття понад 1 млн грн: у Кривому Розі повідомили про підозру начальниці відділу освіти
Київ • УНН
У Кривому Розі начальницю управління освіти та ще п'ятьох осіб підозрюють у розкраданні понад 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт шкільних укриттів.
У Кривому Розі начальниці відділу освіти виконкому однієї із районних рад міста та ще п’ятьом посадовцям та підприємцям повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт укриттів у навчальних закладах. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, пише УНН.
За даними слідства, службовиця розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами, виділених на поточний ремонт укриттів у закладах освіти м. Кривого Рогу. До злочинної схеми вона залучила директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців,
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Зазначається, що підозрювані завідомо внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. На підставі цих документів було перераховано кошти на користь підконтрольних підрядних підприємств.У подальшому кошти були розподілені між учасниками організованої групи.
Своїми протиправними діями підозрювані призвели до суттєвих збитків територіальній громаді - понад 1 млн грн.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів було вилучено грошові кошти, документацію, що підтверджує злочинну діяльність, та автомобілі.
Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службове підроблення у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою, начальницю та бухгалтера відділу освіти виконкому відсторонено від займаних посад.
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