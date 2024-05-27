Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

В Кривом Роге начальнице отдела образования исполкома одного из районных советов города и еще пяти должностным лицам и предпринимателям сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами, выделенными на ремонт укрытий в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, пишет УНН.

По данным следствия, чиновница разработала преступный план завладения бюджетными средствами, выделенными на текущий ремонт укрытий в учебных заведениях г. Кривого Рога. К преступной схеме она привлекла директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома и трех предпринимателей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подозреваемые заведомо внесли ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов. На основании этих документов были перечислены средства в пользу подконтрольных подрядных предприятий. в дальнейшем средства были распределены между участниками организованной группы.

Своими противоправными действиями подозреваемые привели к существенным убыткам территориальной общине - более 1 млн грн.

Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов были изъяты денежные средства, документация, подтверждающая преступную деятельность, и автомобили.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей, начальницу и бухгалтера отдела образования исполкома отстранены от занимаемых должностей.

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