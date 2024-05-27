В Одессе ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который организовал многомиллионную схему заработка на уклонистах

В Одессе правоохранители разоблачили чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и в целом "откорректировал" данные о 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволяла фигуранту заработать не менее миллиона долларов США.

Чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности - резюмировали в бюро.



Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

Проведено 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.

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Дополнение

Правоохранители добавляют, что ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу.

При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

Напомним,

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверило уже более 500 должностных лиц руководящего состава ТЦК. Коррупционные нарушения обнаружили по меньшей мере у восьми работников.