На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Сегодня в сети появилось видео с Сумщины, на котором сотрудники ТЦК совместно с правоохранителями пытаются вытащить из машины водителя. Однако в областном ТЦК уверяют, - военные не планировали вручать водителю повестку, а помогали правоохранителям остановить мужчину, ведь тот был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сумского областного ТЦК и СП.

Детали

В ведомстве подтвердили, что события произошло при участии сотрудников Сумского городского ТЦК. В то же время там подчеркнули, что военные просто помогали полицейским.

На видео запечатлено, как представители полиции применяли физическую силу к водителю транспортного средства и в этом помогают люди в военной форме. (...) события, отраженные на видео не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео «охота на уклонистов в Сумах» не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК. - говорится в официальном заявлении Сумского областного ТЦК и СП.

Как утверждают в военкомате, к патрульным полицейским обратились неравнодушные граждане и сообщили о водителе автомобиля, который, вероятно, ехал за рулем пьяным. Впоследствии правоохранители обнаружили указанную машину, а когда подошли к ней - мужчина начал движение.



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На помощь патрульным пришли военнослужащие, и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из машины.40-летний руководитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения он категорически отказался - объяснили в ТЦК.

Несмотря на это, в ведомстве отметили, что по поводу данного события, инициировано и проводится служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП.

Также там в очередной раз просят не распространять манипулятивную и непроверенную информацию.

Дополнение

Инцидент также прокомментировала Патрульная полиция Сумской области. Правоохранители говорят, что видео в социальных сетях, не дает возможности обществу увидеть объективную картину о ситуации и создает почву для манипуляций.

Патрульные, совместно с представителями ТЦК, отрабатывали проверку военно-учетных документов на улице Леси Украинки. К ним обратились неравнодушные граждане и сообщили о водителе транспортного средства ЗАЗ Daewoo, который, вероятно, управляет автомобилем в состоянии опьянения - рассказали правоохранители.

Полицейские подтвердили, что вместе с военными совместными усилиями, с применением физической силы, достали из машины водителя, который имел признаки алкогольного опьянения.

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На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КУоАП. По этому событию руководством управления патрульной полиции в Сумской области инициировано служебное расследование - заявили патрульные.

Контекст

В Telegram-каналах Сумщины появилось видео, на котором полицейские вместе с людьми в военной форме силой вытаскивают мужчину, сидящего за рулем автомобиля.

На кадрах можно заметить, как мужчина в военной форме бьет водителя по голове. Также когда мужчину достали из машины - слышен крик: «Лежат, б***т».

Напомним,

Военнообязанный, который по выводам ВВК был годен к службе, умер в ТЦК на Закарпатье после резкого ухудшения самочувствия. В Закарпатском областном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что по этому факту «назначена служебная проверка».