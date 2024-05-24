На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви
В рамках проекта PYSANKY. REBORN художница Елена Хомякова создала уникальную писанку по мотивам росписей Трапезной церкви Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».
Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии
В НАТО заявили, что солидарны с Эстонией против любой угрозы ее суверенитету после того, как рф демонтировала эстонские пограничные буи, что привело к напряженности между двумя странами.
За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн
Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины, был освобожден под залог в размере более 55 миллионов гривен и обязан носить электронный браслет.
Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта
Вооруженные силы Украины имеют целью широко внедрять искусственный интеллект, включая БПЛА, роботизированные системы и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя и компенсировать численное преимущество противника.
ЕС осудил на "кражу" эстонских буев российскими пограничниками
В ЕС отмечают, что действия российских пограничников на реке Нарва - является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России в регионе Балтийского моря.
Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР
В 2023 году в электронной системе здравоохранения Украины было зафиксировано 23 000 диагнозов ПТСР, по данным министра здравоохранения.
В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро
Из-за полномасштабного российского вторжения было потеряно около 30% сельскохозяйственного потенциала Украины, около 20% сельскохозяйственных угодий находятся под оккупацией, а значительные территории заминированы или загрязнены взрывчатыми веществами.
Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ
Украина исключила каннабис, его смолу, экстракты и настойки из списка особо опасных веществ, разрешив выращивание в медицинских и промышленных целях.