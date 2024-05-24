На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100082 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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23 мая 2024, 09:55  •  123393 просмотра

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23 мая 2024, 06:00  •  200489 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  337116 просмотра

На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Сумской территориальный центр комплектования объяснил, что мужчине, которого военные и правоохранители вытаскивали из машины, не вручали повестку и что он был пьян.

Общество •   •  3479 просмотра
На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

Украина сделала все четыре законодательных шага, определенные Европейской Комиссией для фактического начала переговоров о вступлении в ЕС, о чем заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Война •   •  6341 просмотра
Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

В рамках проекта PYSANKY. REBORN художница Елена Хомякова создала уникальную писанку по мотивам росписей Трапезной церкви Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Культура •   •  5414 просмотра
PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии

В НАТО заявили, что солидарны с Эстонией против любой угрозы ее суверенитету после того, как рф демонтировала эстонские пограничные буи, что привело к напряженности между двумя странами.

Новости Мира •   •  5351 просмотра
Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии

За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн

Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины, был освобожден под залог в размере более 55 миллионов гривен и обязан носить электронный браслет.

Криминал и ЧП •   •  5356 просмотра
За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн

Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта

Вооруженные силы Украины имеют целью широко внедрять искусственный интеллект, включая БПЛА, роботизированные системы и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь технологического доминирования на поле боя и компенсировать численное преимущество противника.

Война •   •  5603 просмотра
Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта

ЕС осудил на "кражу" эстонских буев российскими пограничниками

В ЕС отмечают, что действия российских пограничников на реке Нарва - является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России в регионе Балтийского моря.

Новости Мира •   •  5134 просмотра
ЕС осудил на "кражу" эстонских буев российскими пограничниками

Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР

В 2023 году в электронной системе здравоохранения Украины было зафиксировано 23 000 диагнозов ПТСР, по данным министра здравоохранения.

Война •   •  5666 просмотра
Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР

В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

Из-за полномасштабного российского вторжения было потеряно около 30% сельскохозяйственного потенциала Украины, около 20% сельскохозяйственных угодий находятся под оккупацией, а значительные территории заминированы или загрязнены взрывчатыми веществами.

Война •   •  6248 просмотра
В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора - Минагро

Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ

Украина исключила каннабис, его смолу, экстракты и настойки из списка особо опасных веществ, разрешив выращивание в медицинских и промышленных целях.

Общество •   •  5802 просмотра
Правительство исключило каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ