В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе
Одесский областной ТЦК и СП привлек военнослужащих к дисциплинарной ответственности за то, что они силой пытались вытащить молодого человека из автобуса, нарушая нормы и порядок общения с гражданами.
Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что с 18 мая военнообязанные смогут получать консульские услуги за рубежом, предоставив военный билет в бумажном или электронном виде вместе с другими документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги.
В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр
Еще один взрыв прогремел в Одессе: мэр города призвал жителей оставаться в безопасных местах, а Военно-воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга.
Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя
Российские силовики провели обыски в офисе крымскотатарской газеты "Къырым", задержав ее редактора и основателя по обвинению в дискредитации российской армии и распространении ложной информации.
Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода
Хирурги Детской Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова выполнили редкое хирургическое вмешательство, помогая 8-летней девочке, которая в течение шести лет не могла есть из-за обожженного пищевода.
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21, наибольшее давление противник оказывал на украинские позиции в районе Новоалександровки.
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
Цены на нефть стабилизировались, причем Brent выросла впервые за три недели благодаря позитивным экономическим данным из Китая и США, что увеличило ожидания роста спроса, тогда как сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов способствовало позитивным настроениям относительно спроса.
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы
Российские оккупанты совершили неудачную атаку в районе Глубокое-Липцы на Харьковщине, украинские войска отбили атаку и нанесли противнику потери.
В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP
10 мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, терминалы связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, перестали работать из-за российского радиоэлектронного глушения, что сделало их "полностью слепыми" и неспособными отслеживать передвижения российских войск.
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды, добавив 11 новых наборов данных, уточнив 7 позиций и изъяв 5 устаревших, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством и обеспечить доступ к новой информации, которая появляется в результате евроинтеграционных изменений в сфере окружающей среды.