Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на видео на котором зафиксировано, как военнослужащие ТЦК силой пытались вытащить парня из маршрутки. Военнослужащие привлечены к дисциплинарной ответственности, передает УНН.

По поводу события, произошедшего в общественном транспорте Одессы 17 мая 2024 года. Военнослужащие ТЦК и СП, допустившие нарушения норм и порядка общения с гражданами при исполнении служебных обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает такое поведение, системно проводит работу с личным составом о недопустимости применения физической силы и нецензурной брани.

"Впрочем, очевиден человеческий фактор и излишняя эмоциональность, как в поведении военных, так и в действиях гражданских лиц", - отметили в ТЦК.

Кроме того, в ТЦК напомнили, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, согласно которому граждане Украины должны иметь при себе учетные документы, а военнослужащие ТЦК и СП имеют полномочия их проверять.

"Позаботьтесь о том, чтобы не подвергать себя конфликтным ситуациям и ответственности согласно действующему законодательству", - призвали в ТЦК.

Контекст

В соцсетях сегодня распространили новое видео с инцидентом с участием предствников ТЦК. На видео видно, как военные силой пытались вытащить парня из маршрутки. Пассажиры, преимущественно женщины, окружили его и заставили отпустить парня. В конце концов, военные покинули маршрутку сами, оставив парня в салоне.

На другом видео, снятом в области на блокпосту, видно, как сотрудники ТЦК остановили машину и пытались убедить водителя выйти из транспортного средства, засовывая руки в салон.

Дополнение

16 мая в социальных сетях распространили видео, на котором мужчины в военной форме силой вытащили из маршрутки мужчину и повели его к машине. По словам очевидцев, в маршрутке был применен перцовый баллончик.

Впоследствии Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на видео на котором зафиксирован конфликт, произошедший между мужчиной и представителями ТЦК и СП в общественном транспорте Одессы 16 мая. Начата служебная проверка.