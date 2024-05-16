Конфлікт між чоловіком та представниками ТЦК та СП в маршрутці в Одесі: в ТЦК відреагували

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео на якому зафіксований конфлікт, що стався між чоловіком та представниками ТЦК та СП у громадському транспорті Одеси 16 травня. Розпочато службову перевірку, передає УНН.

"Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку.

Згодом Одеський обласний ТЦК та СП опублікував ще один офіційний коментар щодо суперечки чоловіка та представниками ТЦК та СП у громадському транспорті 16 травня.

"Нагадуємо, що під час воєнного стану необхідно мати при собі військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу. У громадян є не тільки права, а й обов'язки, один з яких – захищати Батьківщину. Також закликаємо цивільних осіб бути ввічливими при спілкуванні з військовослужбовцями, багато з яких повернулися з фронту. Усі конфліктні ситуації можна вирішити спокійно, просто розмовляючи один з одним", - йдеться в коментарі.

Повідомляється, що керівництво Одеського обласного ТЦК та СП постійно проводить інструктаж з військовослужбовцями, які переведені з бойових військових частин до районних ТЦК та СП, щодо правил спілкування з цивільними.

Контекст

Сьогодні, 16 травня в соціальних мережах поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі силоміць витягнули з маршрутки чоловіка та повели його до машини. За словами очевидців, у маршрутці було застосовано перцевий балончик.

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