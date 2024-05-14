В Одесі дівчина заявила про побиття. Одеський ТЦК почав перевірку інциденту
Київ • УНН
Одеський обласний ТЦК почав перевірку інциденту з дівчиною в Одесі.
Одеський обласний ТЦК та СП повідомив у вівторок, що розпочато службову перевірку щодо інциденту з дівчиною в Одесі, пише УНН.
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"За фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку", - ідеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.
"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", - вказали у ТЦК.
Така заява з'явилася після повідомлення в Instagram дівчини, що її "побила людина у військовій формі".
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