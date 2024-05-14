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В Одесі дівчина заявила про побиття. Одеський ТЦК почав перевірку інциденту

В Одесі дівчина заявила про побиття. Одеський ТЦК почав перевірку інциденту

Київ • УНН

 • 18403 перегляди

Одеський обласний ТЦК почав перевірку інциденту з дівчиною в Одесі.

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив у вівторок, що розпочато службову перевірку щодо інциденту з дівчиною в Одесі, пише УНН.

Деталі

"За фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку", - ідеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", - вказали у ТЦК.

Така заява з'явилася після повідомлення в Instagram дівчини, що її "побила людина у військовій формі". 

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Юлія Шрамко

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