В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента

Одесский областной ТЦК и СП сообщил во вторник, что начата служебная проверка инцидента с девушкой в Одессе, пишет УНН.

Детали

"По факту происшествия, случившегося на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка", - говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

"В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств", - указали в ТЦК.

Такое заявление появилось после сообщения в Instagram девушки, что ее "избил человек в военной форме".

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