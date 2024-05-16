Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП в маршрутке в Одессе: в ТЦК отреагировали

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на видео на котором зафиксирован конфликт, произошедший между мужчиной и представителями ТЦК и СП в общественном транспорте Одессы 16 мая. Начата служебная проверка, передает УНН.

"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. С видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна - любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка.

Впоследствии Одесский областной ТЦК и СП опубликовал еще один официальный комментарий относительно спора мужчины и представителями ТЦК и СП в общественном транспорте 16 мая.

"Напоминаем, что во время военного положения необходимо иметь при себе военно-учетные документы или документы, удостоверяющие личность. У граждан есть не только права, но и обязанности, одна из которых - защищать Родину. Также призываем гражданских лиц быть вежливыми при общении с военнослужащими, многие из которых вернулись с фронта. Все конфликтные ситуации можно решить спокойно, просто разговаривая друг с другом", - говорится в комментарии.

Сообщается, что руководство Одесского областного ТЦК и СП постоянно проводит инструктаж с военнослужащими, которые переведены из боевых воинских частей в районные ТЦК и СП, о правилах общения с гражданскими.

Контекст

Сегодня, 16 мая в социальных сетях распространили видео, на котором мужчины в военной форме силой вытащили из маршрутки мужчину и повели его к машине. По словам очевидцев, в маршрутке был применен перцовый баллончик.

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