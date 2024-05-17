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Силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки: у ТЦК відреагували на дії військовослужбовців в Одесі

Силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки: у ТЦК відреагували на дії військовослужбовців в Одесі

Київ • УНН

 • 18815 перегляди

Одеська обласна ТСК та СП притягнула військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності за те, що вони силою намагалися витягнути молодого чоловіка з автобуса, порушуючи норми та порядок спілкування з громадянами.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео на якому зафіксовано, як військовослужбовці ТЦК силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки. Військовослужбовці притягнуті до дисциплінарної відповідальності, передає УНН.

З приводу події, що сталася у громадському транспорті Одеси 17 травня 2024 року. Військовослужбовці ТЦК та СП, що припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов’язків, притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки.

"Втім, очевидний людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян", - зазначили в ТЦК.

Окрім того, в ТЦК нагадали, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни України повинні мати при собі облікові документи, а військовослужбовці ТЦК та СП мають повноваження їх перевіряти.

"Подбайте про те, щоб не наражати себе на конфліктні ситуації та відповідальність згідно чинного законодавства", - закликали в ТЦК.

Контекст

В соцмережах сьогодні поширили нове відео з інцидентом за участі предствників ТЦК. На відео видно, як військові силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки. Пасажири, переважно жінки, оточили його та змусили відпустити хлопця. Зрештою, військові залишили маршрутку самі, залишивши хлопця в салоні.

На іншому відео, знятому в області на блокпосту, видно, як співробітники ТЦК зупинили машину та намагалися переконати водія вийти з транспортного засобу, засовуючи руки до салону.

Доповнення

16 травня в соціальних мережах поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі силоміць витягнули з маршрутки чоловіка та повели його до машини. За словами очевидців, у маршрутці було застосовано перцевий балончик.

Згодом Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео на якому зафіксований конфлікт, що стався між чоловіком та представниками ТЦК та СП у громадському транспорті Одеси 16 травня. Розпочато службову перевірку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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