Силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки: у ТЦК відреагували на дії військовослужбовців в Одесі
Київ • УНН
Одеська обласна ТСК та СП притягнула військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності за те, що вони силою намагалися витягнути молодого чоловіка з автобуса, порушуючи норми та порядок спілкування з громадянами.
Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео на якому зафіксовано, як військовослужбовці ТЦК силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки. Військовослужбовці притягнуті до дисциплінарної відповідальності, передає УНН.
З приводу події, що сталася у громадському транспорті Одеси 17 травня 2024 року. Військовослужбовці ТЦК та СП, що припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов’язків, притягнуті до дисциплінарної відповідальності
Зазначається, що керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки.
"Втім, очевидний людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян", - зазначили в ТЦК.
Окрім того, в ТЦК нагадали, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни України повинні мати при собі облікові документи, а військовослужбовці ТЦК та СП мають повноваження їх перевіряти.
"Подбайте про те, щоб не наражати себе на конфліктні ситуації та відповідальність згідно чинного законодавства", - закликали в ТЦК.
Контекст
В соцмережах сьогодні поширили нове відео з інцидентом за участі предствників ТЦК. На відео видно, як військові силоміць намагалися витягти хлопця з маршрутки. Пасажири, переважно жінки, оточили його та змусили відпустити хлопця. Зрештою, військові залишили маршрутку самі, залишивши хлопця в салоні.
На іншому відео, знятому в області на блокпосту, видно, як співробітники ТЦК зупинили машину та намагалися переконати водія вийти з транспортного засобу, засовуючи руки до салону.
Доповнення
16 травня в соціальних мережах поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі силоміць витягнули з маршрутки чоловіка та повели його до машини. За словами очевидців, у маршрутці було застосовано перцевий балончик.
Згодом Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео на якому зафіксований конфлікт, що стався між чоловіком та представниками ТЦК та СП у громадському транспорті Одеси 16 травня. Розпочато службову перевірку.