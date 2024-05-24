На Сумщині військові та поліцейські силоміць витягнули водія з автівки: у ТЦК пояснили дії співробітників

Сьогодні у мережі з'явилось відео з Сумщини, на якому співробітники ТЦК спільно з правоохоронцями намагаються витягнути з автівки водія. Проте в обласному ТЦК запевняють - військові не планували вручати керманичу повістку, а допомагали правоохоронцям спинити чоловіка, адже той був в стані алкогольного сп'яніння. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сумського обласного ТЦК та СП.

Деталі

У відомстві підтвердили, що події відбулась за участі співробітників Сумського міського ТЦК. Водночас там підкреслили, що військові просто допомагали поліцейським.

На відео відображено, як представники поліції застосовували фізичну силу до водія транспортного засобу і в цьому допомагають люди у військовій формі. (...) події, що відображені на відео не пов’язані з заходами оповіщення, а заголовок під відео "полювання на ухилянтів в Сумах" не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб вчергове дискредитувати військовослужбовців ТЦК - йдеться в офіційній заяві Сумського обласного ТЦК та СП.

Як стверджують у військкоматі, до патрульних поліціянтів звернулися небайдужі громадяни та повідомили про водія автівки, який, імовірно, їхав за кермом п’яним. Згодом правоохоронці виявили вказану машину, а коли підійшли до неї — чоловік почав рух.



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На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, та спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з автівки.40-річний керманич дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я він категорично відмовився - пояснили у ТЦК.

Попри це, у відомстві зауважили, що з приводу даної події, ініційоване і проводиться службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП.

Також там вкотре просять не поширювати маніпулятивну і неперевірену інформацію.

Доповнення

Інцидент також прокоментувала Патрульна поліція Сумської області. Правоохоронці кажуть, що відео в соціальних мережах, не дає можливості суспільству побачити обʼєктивну картину про ситуацію та створює підґрунтя для маніпуляцій.

Патрульні, спільно із представниками ТЦК, відпрацьовували перевірку військово-облікових документів на вулиці Лесі Українки. До них звернулися небайдужі громадяни та повідомили про водія транспортного засобу ЗАЗ Daewoo, який, ймовірно, керує автівкою у стані сп'яніння - розповіли правоохоронці.

Поліцейські підтвердили, що разом з військовими спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали з автівки керманича, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

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На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння особою, яка керувала з ознаками сп’яніння) КУпАП. За цією подією керівництвом управління патрульної поліції в Сумській області ініційоване службове розслідування - заявили патрульні.

Контекст

У Telegram-каналах Сумщини з'явилось відео, на якому поліціянти разом із людьми у військовій формі силоміць витягують чоловіка, що сидить за кермом автівки.

На кадрах можна помітити, як чоловік у військовій формі б'є керманича по голові. Також коли чоловіка дістали з автівки - чути крик: "Лежать, б***т".

Нагадаємо

Військовозобов'язаний, який за висновками ВЛК був придатним до служби, помер в ТЦК на Закарпатті після різкого погіршення самопочуття. У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що за цим фактом "призначено службову перевірку".