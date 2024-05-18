На Дніпропетровщині цивільний чоловік з ножем напав на сержанта ТЦК
Київ • УНН
Чоловік, озброєний ножем, напав на військовослужбовця ТЦК, який у складі групи проводив військове оповіщення в місті Синельникове. В результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки, нападника затримала поліція.
18 травня у місті Синельникове на Дніпропетровщині цивільний громадянин, озброєнний ножем, напав на сержанта Збройних Сил України, який у складі групи співробітників ТЦК проводив заходи із оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки. Йому надали всю необхідну медичну допомогу.
Нападника затримала поліція. Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.
У Сухопутних військах нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.
Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність
Командування наголосило, що особовий склад ТЦК та СП, включно з ротами охорони – це переважно військовослужбовці, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.
"Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України... Один з наслідків – українські воїни, які ризикували життям на фронті, отримали поранення і контузії, знову ризикують життям, але вже в тилу, під час виконання своїх посадових обов’язків", - зазначили у Сухопутних військах.
Нагадаємо
Міністерство оборони розпочало тестування системи електронної черги до територіальних центрів комплектування та об'єднаних призовних пунктів у 19 центрах у кількох містах, що дозволяє здійснювати попередню реєстрацію та отримувати заплановану дату та час відвідування.
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