На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский гражданин, вооруженный ножом, напал на сержанта Вооруженных Сил Украины, который в составе группы сотрудников ТЦК проводил мероприятия по оповещению военнообязанных. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Нападающего задержала полиция. Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

В Сухопутных войсках напомнили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения.

Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности - будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность - добавляется в сообщении.

Командование отметило, что личный состав ТЦК и СП, включая роты охраны - это преимущественно военнослужащие, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

"Особо обращаем внимание украинского общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины... Одно из последствий - украинские воины, которые рисковали жизнью на фронте, получили ранения и контузии, снова рискуют жизнью, но уже в тылу, во время выполнения своих должностных обязанностей", - отметили в Сухопутных войсках.

Напомним

Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенные призывные пункты в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы