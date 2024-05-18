На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sinelnikovoСинельниково
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  102205 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  101307 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  128928 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  121952 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116616 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123108 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134365 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125273 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118569 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  215539 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  215539 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  206824 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  266855 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  286013 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  486241 просмотра

На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Мужчина, вооруженный ножом, напал на военнослужащего ТЦК, который в составе группы проводил военное оповещение в городе Синельниково. В результате нападения военнослужащий получил ножевое ранение руки, нападавшего задержала полиция.

Криминал и ЧП •   •  2421 просмотра
На Днепропетровщине гражданский мужчина с ножом напал на сержанта ТЦК

Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Зеленский считает, что возможное наступление россии на севере Украины может быть очередной попыткой оттянуть украинские войска от Донбасса, который остается их главной целью.

Война •   •  4757 просмотра
Зеленский объяснил, для чего рф может осуществить наступление на север

Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.

Новости Мира •   •  4414 просмотра
Президент Грузии ветировал закон об "иноагентах", назвав его препятствием на пути в ЕС

Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Война •   •  7808 просмотра
Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.

Война •   •  11853 просмотра
Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

Программа "EU4Youth" запускает две инициативы, направленные на поддержку активной молодежи и реинтеграцию ветеранов с целью ускорить расширение прав и возможностей молодежи через предпринимательское образование.

Общество •   •  9778 просмотра
Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб

Продолжается бой под Волчанском на Харьковщине, противник совершил семь попыток штурма возле села Синьковка на Купянском направлении.

Война •   •  11390 просмотра
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб

Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Украине необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, прежде чем начинать новое контрнаступление, считает президент Владимир Зеленский.

Война •   •  12670 просмотра
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно как минимум семь систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и ключевые города от российских ракетных ударов.

Война •   •  13640 просмотра
Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Антикоррупционный активист Виталий Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, находясь в Киеве.

политика •   •  12590 просмотра
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ