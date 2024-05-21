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НАЗК перевірило понад 500 посадовців ТЦК: агентство виявило лише 8 порушників

НАЗК перевірило понад 500 посадовців ТЦК: агентство виявило лише 8 порушників

Київ • УНН

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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні правопорушення у 8 з 541 посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, яких воно перевірило до цього часу.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило вже понад 500 посадовців керівного складу ТЦК. Наразі корупційні порушення виявили у вісьмох працівників. Про це заявила Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України Анастасія Радіна, передає УНН.

Деталі 

Наразі НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу ТЦК (541 із приблизно 1700 осіб, за даними Агентства). НАЗК передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми працівників ТЦК

- йдеться у дописі. 

У фігурантів виявлено ознаки незаконного збагачення на 265 млн гривень, необґрунтованих активів на 6 млн гривень, та неправдивих даних у декларації на 7 млн гривень.

Перевірка декларацій посадовців: НАЗК виявило понад 55,8 млн грн. недостовірних відомостей06.05.24, 13:03 • 83088 переглядiв

Наразі триває також моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще 5 посадовців керівного складу ТЦК. Радіна зауважила, що вже щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів.

Найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується сумнозвісного начальника Одеського ОТЦК Борисова: торік йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму більше 188 млн гривень. Ще один фігурант — заступник начальника одного з ТЦК, який, за даними НАЗК, зібрав на особисту банківську картку близько 400 000 гривень від різних військовослужбовців і ймовірно витратив їх на власні потреби. Наразі із цим розбирається слідство

- заявила голова Комітету з питань антикорупційної політики у ВР. 

Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство відповідно до підслідності здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, ДБР, Нацполіція. Натомість справи щодо конфіскації ймовірно необґрунтованих активів веде САП.

8 справ з ознаками корупційних правопорушень з 541 проаналізованих "кейсів" свідчить про те, що керівники ТЦК, які несуть службу законно і сумлінно, у рази більше, ніж може здаватись

- впевнена Радіна. 

Доповнення

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у ВР розповіла, що усі моніторинги способу життя — найбільш дієвого інструменту виявлення необґрунтованих статків — здійснено силами лише 11 співробітників НАЗК.

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За її словами,  у ході моніторингу способу життя експерти спираються у тому числі на дані журналістів і громадянського суспільства.

НАЗК може збільшити свою ефективність, збільшивши кількість співробітників у підрозділах моніторингу способу життя і перевірки декларацій. Рада повідомити, що нове керівництво НАЗК поділяє цей підхід

- додала Анастасія Радіна. 

Нагадаємо

Співробітника Тернопільського військового комісаріату затримали за систематичне отримання хабарів у вигляді будівельних матеріалів від "ухилянтів" в обмін на зняття їх з військових баз даних.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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