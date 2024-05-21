НАПК проверило более 500 должностных лиц ТЦК: агентство выявило лишь 8 нарушителей

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило уже более 500 должностных лиц руководящего состава ТЦК. Сейчас коррупционные нарушения обнаружили у восьми работников. Об этом заявила Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины Анастасия Радина, передает УНН.

Детали

Сейчас НАПК проверило треть должностных лиц руководящего состава ТЦК (541 из примерно 1700 человек, по данным Агентства). НАПК передало в правоохранительные органы материалы по восьми работникам ТЦК - говорится в сообщении.

У фигурантов выявлены признаки незаконного обогащения на 265 млн гривен, необоснованных активов на 6 млн гривен, и ложных данных в декларации на 7 млн гривен.

Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений

Сейчас продолжается также мониторинг образа жизни еще 28 и полная проверка деклараций еще 5 должностных лиц руководящего состава ТЦК. Радина отметила, что уже по меньшей мере две декларации сотрудников ТЦК получили более высокий показатель рискованности, чем десятки тысяч деклараций других должностных лиц из разных органов.

Самое большое по объему активов дело на основе материалов НАПК касается печально известного начальника Одесского ОТЦК Борисова: в прошлом году ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении на сумму более 188 млн гривен. Еще один фигурант - заместитель начальника одного из ТЦК, который, по данным НАПК, собрал на личную банковскую карточку около 400 000 гривен от различных военнослужащих и вероятно потратил их на собственные нужды. Сейчас с этим разбирается следствие - заявила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в ВР.

Остальные выводы НАПК касаются признаков коррупционных правонарушений у представителей ТЦК Одессы, Самбора, Полтавы, Днепра и Запорожья. Следствие в соответствии с подследственностью осуществляют специализированные прокуратуры в сфере обороны, ГБР, Нацполиция. Зато дела о конфискации вероятно необоснованных активов ведет САП.

8 дел с признаками коррупционных правонарушений из 541 проанализированных "кейсов" свидетельствует о том, что руководителей ТЦК, которые несут службу законно и добросовестно, в разы больше, чем может показаться - уверена Радина.

Дополнение

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в ВР рассказала, что все мониторинги образа жизни - наиболее действенного инструмента выявления необоснованных доходов - осуществлены силами лишь 11 сотрудников НАПК.

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По ее словам, в ходе мониторинга образа жизни эксперты опираются в том числе на данные журналистов и гражданского общества.

НАПК может увеличить свою эффективность, увеличив количество сотрудников в подразделениях мониторинга образа жизни и проверки деклараций. Рада сообщить, что новое руководство НАПК разделяет этот подход - добавила Анастасия Радина.

Напомним

Сотрудника Тернопольского военного комиссариата задержали за систематическое получение взяток в виде строительных материалов от "уклонистов" в обмен на снятие их с военных баз данных.