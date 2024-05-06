Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений

Национальное агентство по предупреждению коррупции с начала 2024 года начало 402 полные проверки деклараций. По результатам уже завершенной 51 проверки выявлено более 55.8 млн грн недостоверных сведений, более 14.7 млн грн незаконного обогащения и почти 1.3 млн грн необоснованных активов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, НАПК установило признаки:

необоснованности активов на 1.3 млн грн работника УТСЗН Камень-Каширской РГА Волынской области;

недостоверных сведений (ст. 366-2 УК Украины) в:

- депутата Винницкого городского совета (12,5 млн грн);

- руководителя ТЦК и СП Днепропетровской области (6,2 млн грн);

- депутата Дубенского городского совета Ровенской области (5,6 млн грн);

- депутата Днепровского городского совета (4 млн грн);

- депутата Погребищенского районного совета (3,9 млн грн);

- заместителя Председателя Казатинского городского совета (2,4 млн грн);

Соответствующие материалы направили в Нацполицию.

Сейчас НАПК проводит 340 проверок. Среди таких деклараций больше всего подано представителями органов местного самоуправления - 65, из них 46 - депутаты местных советов и 19 - депутаты областных советов. Также в полной проверке декларации должностных лиц:

органов судебной власти (28 судей, 6 других должностных лиц);

государственных предприятий (21 руководитель предприятий, 8 заместителей руководителя);

народных депутатов - 14;

органов таможенной и налоговой службы (14 налоговиков, 10 таможенников, из них 2 начальника таможен);

органов досудебного расследования (19 прокуроров, 9 следователей, 3 дознавателя).

Прежде всего речь идет о чиновниках из Киева (139 деклараций), Одесской области (35 деклараций), Киевской области (24 декларации), Львовской области (21 декларация), Днепропетровской области (16 деклараций), Харьковской области (15 деклараций), Черкасской области (15 деклараций) и других.

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