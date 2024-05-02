Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 11 млн гривен действующему народному депутату Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

По данным источников УНН речь идет о народном депутате из "Слуги Народа" Андрее Клочко.

НАБУ сообщает, что в 2020-2021 гг. народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

"Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн", - указали в НАБУ.

Речь идет о 3 земельных участках в Киевской области, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его большую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины.

Как отмечается, разоблачение преступления состоялось после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Контекст

Как писал Bihus.Info, народный депутат Андрей Клочко, мама и сестра которого за последние 2 года, не имея соответствующего дохода, скупились имуществом на ориентировочно 20 миллионов гривен, ежемесячно получает от государства по 20 тысяч гривен в качестве компенсации на аренду жилья в Киеве.

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