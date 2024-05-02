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Нардепу Клочку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн гривень

Нардепу Клочку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн гривень

Київ • УНН

 • 23143 перегляди

Чинному народному депутату України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн шляхом придбання активів вартістю 25 млн грн, хоча його офіційний дохід становить лише 14 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн гривень чинному народному депутату України. Про це УНН повідомляє із посиланням на НАБУ. 

За даними джерел УНН йдеться про народного депутата зі "Слуги Народу" Андрія Клочко. 

НАБУ повідомляє, що у 2020-2021 рр. народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

"Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", - вказали в НАБУ, 

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

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Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

Як зазначається, викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Контекст

Як писав Bihus.Info, народний депутат Андрій Клочко, мама і сестра якого за останні 2 роки, не маючи відповідного доходу, скупились майном на орієнтовно 20 мільйонів гривень, щомісяця отримує від держави по 20 тисяч гривень в якості компенсації на оренду житла у Києві. 

Експосадовцю ЗСУ, якого викрили на незаконному збагаченні, видомили ще одну підозру 01.05.24, 12:15 • 16110 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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