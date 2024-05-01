Експосадовцю ЗСУ, якого викрили на незаконному збагаченні, видомили ще одну підозру
Київ • УНН
Ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру за декларування недостовірних відомостей у щорічній декларації, в якій він вказав про наявність у нього понад 2 млн грн готівки, незважаючи на те, що не мав фінансових можливостей для накопичення таких коштів.
Правоохоронці повідомили підозру у декларуванні недостовірної інформації експосадовцю Сил логістики, якого раніше викрили на незаконному збагаченні на майже 60 мільйонів гривень. Про це у середу повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації. У щорічній декларації за 2022 рік у розділі "Грошові активи" він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн.
Однак, як вказали в ОГП, відповідно до поданої ним щорічної декларації за 2020 рік грошові активи у вигляді готівкових коштів у нього та членів його сім’ї були відсутні. Згідно з відомостями державного реєстру фізичних осіб – платників податків сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сім’ї за 2021 та 2022 роки становить 1,70 млн грн.
Разом з цим, відповідно до виписок по банківських рахунках екпосадовець із сім'єю витратили на проживання 1,74 млн грн.
"Це свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані за 2022 рік грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
Раніше цьому ж експосадовцю було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на майже 58 млн грн. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За клопотанням прокурора на незаконно набуті активи судом накладено арешт.